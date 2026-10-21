Yalova ile Japonya'nın Tonami kenti arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin simgesi olan 37 yıllık Japon Barış Çanı, çalındıktan 35 gün sonra, 26 bin liraya satıldığı hurdacıda bulundu. Hırsızlıkla ilgili yakalanan iki şüpheli mahkemece tutuklandı.

Süleyman Bey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi'ndeki parkta bulunan çan, 14 Eylül'de çalındı. Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden üç şüpheliyi tespit etti.

87 KİLOLUK ÇANI ELEKTRİKLİ BİSİKLETE YÜKLEDİLER

İncelenen kamera görüntülerine göre üç şüpheli, olay günü saat 03.28'de Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evden çıktı. Plakasız, gri renkli, üç tekerlekli elektrikli bisikletle saat 03.57'de parka gelen şüpheliler, yanlarında getirdikleri demir doğrama makasıyla çanın kulp kısmını kesti. Ardından 87 kilogram ağırlığındaki çanı bisikletin kasasına yükleyip bölgeden ayrıldı.

Çanı taşıdıkları sırada mahalledeki rampada elektrikli bisikletin şarjının bittiği, bunun üzerine çanı Bağlarbaşı Mahallesi'ne taşıdıkları bildirildi. Şüphelilerin polis takibinden kaçmak amacıyla bisikletin ön kısmını kartonla kapattıkları da belirtildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, ÜÇ HURDACIYA İŞLEM YAPILDI

Fiziki takip ve araştırmalar sonucunda üç şüpheliden ikisi 19 Ekim'de yakalandı. Çanın, çalınmasından yaklaşık bir hafta sonra Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki hurdacıya 26 bin liraya satıldığı öğrenildi. Polis, olaydan 35 gün sonra şüphelilerin belirttiği hurdacıda çanı buldu.

Yalova Valiliği'nin açıklamasına göre, yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Çanı satın alan üç hurdacı hakkında da “suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi” suçundan adli işlem uygulandı. Bulunan Japon Barış Çanı, yeniden sergilenmek üzere Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.