Tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren tiyatro ve dizi oyuncusu Şafak Karali, Kocaeli'de düzenlenen törenin ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Karali'nin yakın dostu Barış Falay'ın cenazedeki sözleri ise duygusal anlar yaşattı. SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kurucu sanatçıları arasında yer alan Şafak Karali için cenaze namazı öncesinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Ailesi ve yakınları, İzmit Yahyakaptan Mahallesi'ndeki Akşemseddin Camisi'nde taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karali'nin naaşı Kent Mezarlığı'nda defnedildi. Törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. BARIŞ FALAY GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Yakın arkadaşı Şafak Karali'yi son yolculuğunda yalnız bırakmayan Barış Falay, törende yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarına boğuldu. Falay, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “İsteyen istediği gibi uğurlasın istiyorum. İsteyen 'Adios Şafak' desin, isteyen 'Güle güle' desin, isteyen 'Işıklar içinde uyu' desin, isteyen 'Nurlar içinde uyu' desin. İsteyen 'Allah rahmet eylesin' desin. Ben de 'O benimle yaşayacak' diyeceğim.”

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