2009-2011 yılları arasında yayınlanan ‘Ezel’ dizisindeki Kerpeten Ali karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Barış Falay, Artsy programında oyunculuk kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Falay, ‘Ezel’de çok sayıda aksiyon sahnesinde rol almasına rağmen bu çekimlerin kendisini fiziksel olarak zorlamadığını belirtti.

REŞAT KARAKTERİ FİZİKSEL OLARAK YORDU

2024 yılında final yapan ‘Ömer’ dizisindeki Reşat karakterinin ise kendisini çok daha fazla zorladığını anlatan Falay, kendi yaşından büyük bir karakteri iki sezon boyunca canlandırmanın vücudunda ciddi yorgunluğa neden olduğunu ifade etti. Karakterin duruşunu yansıtabilmek için uzun saatler boyunca boynu önde ve beli bükülmüş şekilde kamera karşısında kaldığını söyleyen oyuncu, bu durumun zamanla duruş problemlerine yol açtığını ve fizik tedavi görmek zorunda kaldığını belirtti.

'FİZİK TEDAVİ GÖRMEK DURUMUNDA KALDIM'

Falay, yaşadığı fiziksel zorluğu şu sözlerle anlattı: “Ezel'de çok aksiyon çektik ama zorlanmadım. Ömer'deki 'Reşat' karakteri fiziksel olarak bende ciddi bir yorgunluk yarattı. O iki sene belli bir yaşın üzerinde oynamak bir duruş gerektiriyor çünkü. Boyun öne gidiyor, bel bükülüyor. Fiziksel olarak yordu beni. Sonrasında da fizik tedavi görmek durumunda kaldım. Haftanın 5-6 günü bazen günde 12 saat-14 saat o pozisyonda kalıyorsunuz. O bir süre sonra duruş problemleri yaratıyor.”