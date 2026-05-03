Trendyol Süper Lig'in 32. haftası geride kalırken Fenerbahçe'de seçim ateşi de yanmaya başladı. Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Barış Göktürk, Mehmet Ali Aydınlar ile görüşmesi, bir diğer aday Hakan Safi ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran için ilgi çeken ifadeler kullandı.

100 MİLYON EURO VAADİ

Fenerbahçe'ye nakit akışı sağlayacaklarını söyleyen Göktürk "Biz, kim daha zengin yarışına mı giriyoruz? Bu yarışa gireceksek Ali Koç’u geri çağıralım. Gelir gelmez Fenerbahçe'ye 100 milyon Euro nakit akışı sağlayacağız. Yerli hoca veya yerliye yakın bir hoca konusunda ısrarcıyım. Alacağımız iki forveti, teknik direktörümüzün kim olacağını, Samandıra sorumlumuzun kim olacağını biliyoruz. Popülizm yapmak istesem seçimi kazanmak için dünyanın en büyük teknik adamlarından birine parayı basar getiririm. Bu hamle, 2024 yılında seçim kazandırdı. Ben bunu yapmayacağım. Sakın Fenerbahçe’yi Kadıköy’den çıkarmak gibi bir düşünceye girmeyelim. Şu anki mevcut kadromuzu kuran isimlerden birisi bu seçimde aday oldu. Ali Koç ve Hakan Safi bu kadroyu birlikte kurmadı mı? Ne çabuk unutuyorsunuz bazı şeyleri." dedi.

'MEHMET ALİ AYDINLAR BENİ ARADI'

Mehmet Ali Aydınlar'ın kendisine ittifak teklifinde bulunduğunu belirten Göktürk, sert ifadeler kullanarak "Birkaç gün önce Mehmet Ali Aydınlar beni aradı. Kendisi ile beraber olmamı ve birlikte liste yapmayı teklif etti. Mehmet Ali Aydınlar ile 3 saat oturdum görüştüm. Ben, mert ve dürüst bir insanım. Adaysan bana adayım de dedim. Seninle ona göre konuşalım dedim. Ama aday değilsen senin 3 Temmuz’da yaşananlardan dolayı maddi ve manevi Fenerbahçe’ye borcun var dedim. Bana kesinlikle aday değilim demişti. Sponsor oldu destek oldu diyorlar. Aynı dönem Galatasaray’a da sponsor oldu. Çıkaralım bakalım son yıllarda Fenerbahçe’ye mi daha çok sponsor olmuş Galatasaray’a mı?" diye konuştu.

'SARAN EN BAŞARISIZI'

Sadettin Saran için de konuşan Barış Göktürk'ün ifadeleri şu şekilde: "Sadettin Saran, buradan Fenerbahçe tarihinin en başarısız başkanı olarak ayrılacak. 10 yılda 5 kez şampiyon yapacağız Fenerbahçe'yi. Bu sene şampiyonluk gelseydi siz Sadettin Saran'ı ne kadar da başarılı bulacaktınız ama aslında tamamen tesadüfi bir başarı olacaktı. Ali Koç döneminde finansal olarak borç 0'a indi. Finansal olarak çok başarılı, sportif olarak başarısız. Toplam 40 futbolcumuzun 17 tanesiyle yollarımızı ayıracağız."