

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla Süleymaniye kırsalında silahlarını ateşe veren ve kendilerini “Barış ve Demokratik Toplum Grubu” diye adlandıran 30 kişilik terörist gruptan 10’unun Türkiye’de aranan azılı teröristler oldukları ortaya çıktı.



Silahlarını yakan teröristlerin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları ve tümü hakkında “Interpol nezdinde kırmızı bültenle arama kararı olduğu belirlendi.



BAŞLARINDA 20 MİLYON TL PARA ÖDÜLÜ VAR



PKK’nın silah yakma şovuna katılan bu isimler aynı zamanda PKK’nın 5-7 Mayıs’ta Kandil ve Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen silah bırakma kararının alındığı fesih kongresinde de yer almıştı.



Başlarında 20 milyon TL para ödülü bulunan kırmızı listeli teröristler şu şekilde:



- KCK’nın sözde eş genel başkanı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran: 31 yıldan beri dağ kadrosunda.



- Çukurcalı Behzat kod adlı Nedim Seven: 35 yıldan beri dağ kadrosunda.



- Tekoşin Ozan kod adlı Esmer Ayaz: 33 yıldan beri dağ kadrosunda.



- Baver Rohani kod adlı Hakan Aydın: 13 yıldan beri dağ kadrosunda.

6’SI TURUNCU, SARI VE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI



- Hamza Botan kod adlı Ergin Tan: 11 yıldan beri örgütün dağ kadrosunda.



- Amed Sipan kod adlı Fırat İşleyen: 11 yıldan beri dağ kadrosunda bulunuyor



- Xebat Penaber kod adlı Hüseyin Nas: 11 yıldan beri dağ kadrosunda.



SARI KATEGORIDE 4 MILYON PARA ÖDÜLÜYLE ARANIYORLAR



- Tekin Muş kod adlı Mehmet Demirer: 36 yıldan beri dağ kadrosunda.



- Faik Baran kod adlı Mustafa Çakır: 14 yıldan beri dağ kadrosunda



- Gri kategoride 2 milyon lira para ödülüyle aranıyorlar



- Irmak Ladin Diren kod adlı Besime Gürarslan: 24 yıldan beri dağda





INTERPOL'ÜN DE ARADIĞI İSİMLER VAR



30 teröristten Hülya Oran, Nedim Seven ile Esmer Ayaz’ın da aralarında bulunduğu 13’ü ise interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyor.



İŞTE ARANAN O DİĞER İSİMLER...



Tümü hakkında arama kararı bulunan diğer teröristlerin ise isimleri şöyle:



Şinda Mardin kod adlı Fatime Yıldırım, Şiyar Dersim kod adlı Adil Daşkın, Serdar Bawer kod adlı Ethem Kılıç, Adil Nefel kod adlı Özhan Ceyhan, Canda kod adlı Mizgin Sönmez, Lilav Azadi kod adlı Ronahi Erol, Zemyan Deniz kod adlı Keziban Sekmen, Axin Zana kod adlı Kıymet Korkmaz, Beritan Botan kod adlı Zeynep Öz, Diljin Ruken Şerife Tekin, Canfeda Bahoz kod adlı Ağin Toprak, Mehdi kod adlı Tacdin Işık, Alişer Koçgiri kod adlı Serkan Özgen, Baver kod adlı Erol Daşdelen, Kendal Agit kod adlı İzzettin Ersoy, Hevi kod adlı Yeşim Yalçıntaş, Arin kod adlı Arya Tokay, Azime kod adlı Bahar Delici, Sterk Amed Şinda Oyunlu, Bengin Ronahi kod adlı Emine Ekin.







