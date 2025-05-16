Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Perşembe günü Türkiye'de yüz yüze görüşmeyi reddetmesi, görüşmeleri çok daha düşük bir seviyede bugün devam etmesine nedeno oldu.

Moskova yönetimi, bugün İstanbul’da başlaması planlanan barış müzakerelerine düşük düzeyde bir heyet gönderdi. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump görüşmelere gelmedi, Zelenski ise Ankara'dan Ukrayna'ya döndü.

Zelenski, bugün 10:45'te başlayacak temaslar için Ukrayna heyetine Savunma Bakanı’nın başkanlık edeceğini açıkladı.

TRUMP BIKTI

Putin’in gelmeme kararı, ABD Başkanı Trump’ın da süreçle ilgili çekincelerini gündeme taşımasına yol açtı.

Trump, Putin ile bire bir görüşme gerçekleşmeden barış yönünde bir ilerleme beklemediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İstanbul’daki temaslara dair büyük beklentileri olmadığını belirtti.

Bugünkü toplantılardaki ABD heyetine Politika Planlama Direktörü Michael Anton başkanlık edecek. Rubio da görüşmelerden önce İstanbul'a indi.

'PUTİN'İN PEŞİNDEN KOŞAMAYIZ'

Zelenski, Erdoğan ile dün Ankara’da yaptığı görüşmenin ardından Putin’in tutumunu eleştirdi. Ukrayna lideri, Rusya’nın “göz boyayan” bir heyetle katılım göstermesinin savaşı bitirme niyeti taşımadığını belirtti.

“Dünyanın dört bir yanında Putin’in peşinden koşamayız” diyen Zelenski, Rus tarafının toplantı için net bir saat, gündem ya da yüksek düzeyli temsilci sunmadığını söyledi.

Bu durumu kendisine, Erdoğan’a ve Trump’a karşı yapılmış bir saygısızlık olarak niteledi.

RUS HEYETİ 'GÖRÜŞMEYE HAZIR'

Rus heyetine başkanlık edecek Vladimir Medinsky, İstanbul’daki görüşmeler öncesi yaptığı açıklamada “Biz çalışmaya hazırız” dedi.

Telegram üzerinden paylaştığı videolu mesajda Ukraynalı temsilcileri beklediklerini ifade etti.

Türk, ABD'li, Rus ve Ukraynalı heyetler bugün İstanbul’da farklı formatlarda bir araya gelecek.

Görüşmeler Türkiye saatiyle sabah 10.45’de başlayacak. Medinsky, dün akşam Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini de ekledi.