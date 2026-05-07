Türk müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Barış Manço'nun 1972 yılında kurduğu ve hayatının sonuna kadar birlikte çalıştığı Kurtalan Ekspres adlı müzik grubunun üyelerinden Hüseyin Cebeci, Bodrum'daki evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.



YAKINLARI CANSIZ BEDENİNİ BULDU



1980'li yılların ikinci yarısından itibaren Manço ile birlikte sahne alan Cebeci, davul, perküsyon ve bağlama alanında uzmanlaşmıştı.



Bodrum’un Müsgebi Mahallesi Müsgebi Caddesi’nde meydana gelen olayda sanatçıdan uzun süre boyunca haber alamayan yakınları, evine gittiğinde Cebeci'nin cansız bedeni ile karşılaştı.



İNTİHAR İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR



Cebeci'nin cenazesi, kesin ölüm nedenini belirlenebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, ilk belirlemelere göre olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde dururken, Cebeci'nin hayatını kaybetmesi çok sayıda müzisyen arkadaşını da yasa boğdu.

