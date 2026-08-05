Türk müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço'nun telif hakları yargıya taşındı. Sanatçının mirasçıları Lale Manço, Doğukan Manço ve Batıkan Manço, Hüseyin Emre'nin sahibi olduğu Emre Grafson Müzik'in özellikle dijital haklar başta olmak üzere eserlerden doğan telif gelirlerini hukuka aykırı şekilde kullandığını öne sürerek dava açtı. İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülecek davada, yıllardır süren telif anlaşmazlığının çözüme kavuşması bekleniyor.

MİRASÇILARINDAN "HAKLARIMIZ GASP EDİLDİ" İDDİASI

Sabah'ın haberine göre; Lale Manço, Barış Manço'nun vefatının ardından eserlerinin korunması ve telif haklarının sağlıklı şekilde yönetilmesi amacıyla Emre Grafson Müzik'e muvafakatnameler verdiklerini belirtti. Ancak aile, ilerleyen süreçte verilen yetkilerin amacı dışında kullanıldığını ve sanatçının özellikle dijital mecralardaki haklarının şirket tarafından haksız şekilde değerlendirildiğini öne sürdü.

AVUKATTAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Manço Ailesi'nin avukatı Abdi Bişar Alınak, benzer sorunların birçok sanatçı ve hak sahibi tarafından yaşandığını belirterek, geçmişte eserlerinin korunacağına inanarak yapım şirketlerine yetki veren isimlerin yıllar içinde telif gelirlerini alamadıkları gerekçesiyle hukuki süreç başlattıklarını söyledi.

Alınak, Barış Manço'nun mirasçılarının da aynı güvenle hareket ettiğini ifade ederek, eserlerden doğan telif gelirlerinin özellikle dijital haklar kapsamında hak sahiplerine aktarılmadığını ve dostane çözüm girişimlerinin sonuçsuz kaldığını dile getirdi.

2003'TEN BUGÜNE TÜM GELİRLERİN HESAPLANMASI İSTENİYOR

Açılan dava kapsamında Manço Ailesi, Barış Manço'nun eserleri üzerindeki tüm hakların kendilerine iade edilmesini talep ediyor. Ayrıca 2003 yılından dava sürecinin tamamlanacağı tarihe kadar Emre Grafson Müzik'in eserlerden elde ettiği tüm gelirlerin tespit edilmesi ve hak sahiplerine tazminat olarak ödenmesi isteniyor.

GÖZLER MAHKEMEDEN ÇIKACAK KARARDA

Müzik sektöründe yakından takip edilen davanın, dijital telif hakları ve sanatçı mirasçılarının eserler üzerindeki hakları açısından emsal oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendiriliyor. Mahkemenin vereceği kararın, hem Barış Manço'nun mirası hem de benzer telif davaları açısından önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.