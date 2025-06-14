Türk müzik tarihinin efsane isimlerinden Barış Manço'nun Belçika'daki 1991 model kırmızı spor otomobili restore edildikten sonra Türkiye'de ilk kez İstanbul'daki bir AVM'de sergilenmeye başladı.

Araç, sanatçının oğlu Doğukan Manço'nun girişimleriyle yeniden Türkiye'ye getirildi.

Doğukan Manço, babasının otomobilinin restorasyon ve tasarım yenileme süreçlerini de kendisi üstlendi.

Barış Manço'nun "yol arkadaşı" olarak anılan araç, Belçika'nın Liege kentinde meydana gelen sel felaketinde zarar görmüştü.

"2 YILDIR UĞRAŞIYORDUK"

AVM'de düzenlenen lansmanda konuşan Doğukan Manço, babasını yeni nesillere taşımaya devam edeceğini vurguladı:

"Gurur verici bir gün. 2 yıldır bu aracı Türkiye'ye getirmek için uğraşıyoruz. Sonunda başardık. Tabii ki bunu Barış Manço severlerle başardık. Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle, lojistik firmanın desteğiyle, aynı zamanda bu aracın markasının Türkiye distribütörünün desteğiyle."

"Bugün bu mutluluğu Barış Manço severlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. İyi ki varsınız. Hep birlikte Barış Manço'yu yeni nesillere taşımaya devam ediyoruz. Çünkü Barış Manço en başından beri milli değerimiz, Türkiye'nin gururu."