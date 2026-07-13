ABD-İran arasındaki ateşkesin bir kez daha bozulması vatandaşın yüksek enflasyon-faiz döngüsüne sıkışıp kalmasına neden olacak.

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Temmuz'da faizi düşüremeyeceğini söyledi. Eryılmaz'a göre yılın kalanındaki 3 toplantıda da faiz indirimi göremeyebiliriz.

Filiz Eryılmaz, ABD-İran arasındaki barış masasının devrilmesinin hem ABD Merkez Bankası'nı (Fed) hem de TCMB'yi etkileyeceğini belirtti. Petrol fiyatlarının artması halinde Fed'in eylül ayında faizi artırabileceğinin konuşulduğunu belirten Eryılmaz, TCMB'yle ilgili şunları söyledi:

BORSADA SORUN ÇOK

"23 Temmuz için politika faizinde indirim kapısı kapandı. Barış masası devrilirse TCMB, yüzde 40 olan fonlama faizindeki indirimi de öteleyebilir.

Bu yıl TCMB'den 2 faiz indirimi bekliyordum, o ihtimal da çöpe gider. Hatta Merkez faizi artırmak zorunda bile kalabilir."

Filiz Eryılmaz, Borsa İstanbul'un; küresel endeks sağlayıcılarından gelen uyarılar, halka arzların artması, ikinci çeyreğe ilişkin bilanço beklentilerinin zayıflığı, TCMB'nin faiz politikası, Hürmüz Boğazı meselesi ve ABD'yle süren S400 sorunu nedeniyle belirli dirençleri aşmakta zorlandığını söyledi.