Bakır fiyatları, ABD ile İran arasında varılan barış anlaşmasının jeopolitik riskleri azaltmasıyla yükseliş kaydetti. Fakat bakırdaki bu yükseliş rallisi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısına ilişkin beklentilerin etkisiyle sınırlı kaldı.
ABLUKANIN SONLANABİLECEĞİ İHTİMALİ METALLERİ DESTEKLEDİ
ABD ile İran arasındaki anlaşmanın İran limanlarına uygulanan ablukayı sona erdirmesi ve Hürmüz Boğazı'nın tekrardan açılmasını içermesi, metal piyasalarında risk iştahına destek verdi.
Anlaşmanın ardından petrol fiyatlarında görülen gerileme de enerji maliyetleri kaynaklı enflasyon endişelerinin hafiflemesine katkı verdi.
BAZ METALLER KARIŞIK SEYİR SERGİLİYOR
Diğer baz metallerde ise yön arayışı dikkat çekti. Alüminyum yüzde 0,9, çinko yüzde 0,11 ve kalay yüzde 0,1 değer değerlendi.
Buna karşılık kurşun yüzde 0,03, nikel ise yüzde 0,26 düşüş gösterdi.
FED BEKLENTİLERİ YÜKSELİŞLERİ BASKILADI
Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh ilk para politikası toplantısına hazırlanırken, bu yıl faiz indirimi beklenmemesi bakır fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan başlıca faktörler arasında yer aldı.
Piyasalarda, jeopolitik risklerin azalmasıyla destek bulan metal fiyatlarının, Fed'in faiz patikasına dair sinyallerle yön bulmaya devam etmesi bekleniyor.
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