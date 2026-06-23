Petrol, İran savaşıyla ilgili barış görüşmelerinde kaydedilen ilk ilerleme sonrasında önceki seansta yüzde 3’ten fazla geriledi.

Brent petrol, pazartesi günü bir haftanın en büyük düşüşünü yaşamasının ardından varil başına sabah seansında 08.26'da 77.40 dolar civarında işlem görüyor.

ABD ham petrolü (WTI) 73,56 dolar seviyesinde bulunuyor.

60 günlük lisans, İsviçre’de yürütülen “verimli görüşmeler” gerekçe gösterilerek İran’ın bazı petrol ve petrol ürünlerini satmasına izin veriyor ve bu durum Tahran’a kritik bir ekonomik can suyu sağlıyor.

ABD’li ve İranlı yetkililer, şubat ayının sonunda başlayan çatışmayı sona erdirmeye ilişkin kalıcı bir anlaşma için yapılan ilk tur görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtse de bazı görüş ayrılıkları ortaya çıktı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın ülkeye nükleer denetçilerin girişine izin vermeyi kabul ettiğini söyledi, ancak Tahran bu iddiayı yalanladı.

Muafiyet, ABD rafinerileri de dahil olmak üzere neredeyse herkesin İran petrolü satın almasına ve bunun ödemesini yapmasına izin veriyor, ancak bazı alıcılar risk almak istemeyebilir. Son dönemde Basra Körfezi’nden arz artış gösterdi; Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi üreticiler enerjiyi bölgeden çıkarmak için alternatif yollar buldu. İran da son bir haftada 30 milyon varilden fazla sevkiyat gerçekleştirdi.

Görüşmeler devam ederken İran’ın nükleer kapasitesine yönelik uzun soluklu pazarlıkların yaşanması bekleniyor. Aynı zamanda İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan’daki ateşkesin durumu ve Hürmüz Boğazı’nın güvenli biçimde tekrar açılması da gündemde olacak.

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