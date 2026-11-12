Fon soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yeni iddialar gündeme geldi.

SÖZCÜ TV programcısı Barış Terkoğlu, canlı yayında yaptığı açıklamada Kaya’nın cezaevinde diğer tutuklulardan özellikle uzak tutulduğunu öne sürdü.

Terkoğlu, Kaya’nın başka tutuklularla iletişim kurmasının önüne geçilmesi amacıyla görüş alanının yan tarafındaki bölümlerin bile boş bırakıldığını söyledi.

Terkoğlu, Sayan Kaya’nın avukat görüşmelerine götürülüp getirildiği sırada uygulanan prosedüre dikkat çekerek cezaevindeki uygulamalara ilişkin iddialarını dile getirdi.

Terkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

-Ramazan Başak hikayesini ben yazdım, okumuşsunuz. Ramazan Bey'le de görüştüm. Bütün suçlarını aldım. Cumhurbaşkanına bakın, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı 2025 yılında mektup yazıyor. CİMER'e yazı yazıyor.

-Savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Çok merak ettiğim bir şey var.

-Sonuçta iki kere gözaltına alındınız.Söyledik, nezarethanede. Kalp rahatsızlığı iken. Kalp rahatsızlığı iken bunları söyledik. Ne var biliyor musunuz? Var elimde duruyor, şurada telefondan da gösterebilirim.

-Hakkında iddianame yazıldı, yargılanıyor. Önümüzdeki günlerde duruşması olacak. O savcı ne yapıyor acaba? O savcıya, şimdi o savcı duruşma savcısı da gelecek değil mi İsmail mahkemeye?

-Ama ... duruşma savcısı aynı değil. Değil, hayır yani. Şeyi yazan, iddianameyi yazan bir savcı var ortada.

İddianameyi yazan savcı diyor ki, TERA gibi şey bir kuruluşu, güvenilir bir kuruluşu sen yapmış olduğun açıklamalarla Zor durumda bıraktın sen, senin ceza alman lazım diyerek iddianame yazmış.

-Bir duruşma savcısı orada oturacak. Berat edecek de.Hepimiz biliyoruz ki bu fon krizi patlamasaydı beraat etmeyecekti.

-Peki mesela diyorlar ya, o savcıya baktım hâlâ görevde. Var mı bir yaptırım? Var mı bir yaptırım? O erişim engeli kararı veren hakimler hakkında var mı bir yaptırım?

-Teranın lehine. Yok. Daha başka bir şey söyleyeyim. Bakın, burnuma kötü kokular geliyor. Nedir o kötü kokular? Şöyle. Şimdi mesela, önce bir şeyi anlatalım. Fatma Betül sayan Kaya, 9 numaralı cezaevinde kalıyor.

-Şimdi mesela bizim cezaevinden herkesin olmaz haber kaynağımız çoktur. Fatma Betül Hanım'ı özellikle kimseyle karşılaştırılmayacak, karşılaşmayacak bir biçimde avukat görüşüne götürüp getiriyorlar.

-Yan tarafını boş tutuyorlar. Sadece uzaktan onun ağladığını görmüş Aykut Erdoğdu. Benim konuştuğum avukatta her avukat görüşünde ağlarken uzaktan görüyoruz diyorlar. Böyle bircam, cam ekranlar gibi vardır düşünün.

-Silivri 9'un olduğu 8 tane burada, 4 tane burada diye hatırlıyorum. O dörtlüğün en köşesine konuyor, yan tarafa da boş bırakılıyor. Yani bir başkasıyla konuşmasın diye. Şimdi bakıyorum, Fatma Betül hakkında biz sadece neyi gördük? Sadece tutuklamakararındaki ifadeyi gördük.

-Fakat tutuklama kararının sonunda bir cümle var. Hakim tutuklama kararnı size şey yapmadan önce, ifadenizi aldıktan sonra, okumadan önce, savcılık ve daha önceki beyanlarınızı çıkarır, tamamını okuma zaman tekrar ediyor musunuz?

-Orada şöyle bir ifade kullanıyor. Savcılık ve emniyetteki ifadelerinizi kabul ediyor musunuz? diyor. Mesela biz niye Fatma Betül Hanım'ın emniyette...

Terkoğlu’nun gündeme getirdiği iddialara ilişkin Adalet Bakanlığı’ndan veya cezaevi yönetiminden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.