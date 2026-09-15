Gazeteci Barış Terkoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki mevcut sandalye dağılımına dikkat çekerek çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Meclisteki 155’e 140’lık tabloyu ele alan Terkoğlu, yalnızca 8 üyenin taraf değiştirmesi durumunda mevcut dengelerin tamamen değişebileceğini söyledi.

Terkoğlu şunları söyledi:

-Bugün tekrar dönersek tablo 155’e 140. Şu tabloda 8 tane kişiyi yer değiştirirlerse her şey değişiyor. Açık söyleyeyim; belki yeni birkaç operasyon yaparlarsa bu tablo değişiyor. Çünkü bu tablo operasyonlarla yapıldı.”

-Ekrem İmamoğlu’nun hukuki durumuna da işaret eden Terkoğlu, İBB’de yeni bir başkan seçiminin gündeme gelebilmesi için mevcut başkanın hukuki statüsünün değişmesi gerektiğini ifade etti.

-Bunun için neye gerek var? Muhtemelen bir politik atmosfer beklenecek. İkincisi, hukuki hazırlık yapılacak. Mevcut belediye başkanı hâlen Ekrem İmamoğlu olduğuna göre, onun siyasi yasaklı hâle gelmesi, yani siyasi yasak aldığı bir davanın kesinleşmesi lazım.”

Terkoğlu, kamuoyunda 'ahmak davası' olarak bilinen dosyaya da işaret etti:

-O hangi dava derseniz; örneğin ‘ahmak davası’ şu an Ekrem İmamoğlu açısından en yakın görünen tehlike. O dosyada bir onama kararı çıktığının hemen arkasından, tıpkı Üsküdar’daki gibi bir seçim yapılacak.

“TIPKI ÜSKÜDAR'DA OLDUĞU GİBİ..."

Terkoğlu, olası bir İBB Başkanlığı seçimi halinde belediye meclisindeki dengelerin çok daha kritik hale geleceğini söyledi.

Üsküdar’daki gelişmeleri yeniden hatırlatan Terkoğlu, kısa süre içerisinde yaşanabilecek siyasi hareketlilikle meclis aritmetiğinin değiştirilebileceğini savundu.

“Ve o seçimde belki, tıpkı Üsküdar’da görmüş olduğumuz gibi, bir hafta içinde operasyonlarla, yer değiştirmelerle bu tabloya müdahale edilecek.”

“Bugün tekrar dönersek tablo 155’e 140. Şu tabloda 8 tane kişiyi yer değiştirirlerse her şey değişiyor. Açık söyleyeyim; belki yeni birkaç operasyon yaparlarsa bu tablo değişiyor. Çünkü bu tablo operasyonlarla yapıldı. Üsküdar tablosu, bu rakamların 187’lerden başlayıp buraya doğru gelmesi bize bir matematik söylüyor.

Matematik bize şunu söylüyor: Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Cumhur İttifakı bu aşamadan sonra İBB’yi almak için hamle yapmaya hazırlanıyor.

Artık bu matematik olmaktan da fiilen çıkmış durumda. Demokrasi, hukuk ve seçilme meselesi hâline gelmiş durumda.

İstanbul’da böyle yapanlar acaba Türkiye’de neler yapabilirler? Asıl mesele bunu söylüyor.

Artık bir sandığın olması, bir seçim yapıldığı anlamına gelmiyor.