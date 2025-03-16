Korkunç cinayet Konya'nın Selçuklu ilçesinde gerçekleşti. Masaj salonunda masöz olarak çalışan 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan, 25 yaşındaki fail Emrah Demirkan ile 2021 yılında masaj salonunda tanıştı. Sevgili olan Elif Ceren ve Emrah Demirkan aynı evde yaşamaya başladılar.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN EVİNİ BOŞALTMAK ZORUNDA KALDI

Fail Emrah Demirkan'ın kendisini aldattığı öğrenen Elif Ceren Arslan, bu durumu konuşmak isteyince tartışma çıktı. Emrah Demirkan'ın şiddet uyguladığı Elif Ceren Arslan, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından savcılık tedbir kararı aldı. Bu olayın ardından Elif Ceren Arslan, evini kapatarak çalıştığı masaj salonunda kalmaya başladı.

(Olayın gerçekleştiği masaj salonu)

BARIŞMAYA CİNAYET SİLAHI İLE GELDİ

Savcılığa şikayette bulunmak da Elif Ceren'in korunmasına yetmedi. Arama ve mesajlarla tehditlere devam eden fail Emrah Demirkan 10 Eylül 2024 günü barışmak için masaj salonuna geldi. Fail Emrah Demirkan mahkemeye verdiği ifadesinde barışmak amacıyla masaj salonuna geldiğini söylediyse de görüntülü izleme tutanaklarında ve masaj salonu çalışanlarının ifadelerinde sanığın yanında bıçakla masaj salonuna geldiği iddianameye yansıdı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ TALEP ETTİ

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, korkunç cinayetin faili Emrah Demirkan, cinayet anında kendisinin de yaralandığını söyledi ve bu sebeple haksız tahrik indirimi talep etti. Elif Ceren Arslan ile aralarında yaşanan geçmiş tartışmaları da savunmasına ekleyen ve haksız tahrik indirimi talep eden fail hakkında mahkeme ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.