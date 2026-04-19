Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre, Beyza Nur Pürmüs idaresindeki 35 CPT 125 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobildeki yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



YENİ MEZUN DOKTOR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ



Beyza Nur Pürmüs'ün 2025 yılında Kocaeli Tıp Fakültesi'nden mezun olduğu ve Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Patoloji Anabilim dalında asistan olarak görev yaptığı öğrenildi.





Üniversite tarafından genç hekim hakkında yayınlanan taziye mesajında “Bölümümüz asistanlarından Beyza Nur Pürmüs’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kısa sürede naifliği ve içtenliğiyle herkesin takdirini kazanan değerli çalışma arkadaşımızın ani kaybı bizleri derinden sarsmıştır” ifadeleri kullanıldı.





