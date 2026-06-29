Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde MD yönetimindeki araç, polis cinsinin yer alan güvenlik bariyerine çarparak bariyeri kırdı. Çarpmanın ardından polis birimleri biriminin kurulması istendi ancak sürücü 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.
Polis prosedürlerinin takibinin sonucu kısa mesafe içinde durdurulan MD, yakalanacağı sırada görevlilere direnerek hakaretlerde bulundu. Ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alınan şüpheli, operasyonlar için emniyete götürüldü.
Cep telefonu kamerasına da yansıyan sürecin ardından adliyeye sevk edilen MD, çıkarıldığı mahkemede 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.