Kaza, saat 08.30 sıralarında İnegöl’deki Yenice Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. İnegöl’den Bursa yönüne giden Abdulsamet S. yönetimindeki 16 BDN 529 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yaptığı sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Abdulsamet S., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.