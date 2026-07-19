Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Bartın kara yolunda yaşandı. Bartın yönüne seyir halinde bulunan U.Ç. yönetimindeki 48 BAB 309 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü U.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavisi süren sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.