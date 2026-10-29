İstanbul Göktürk’te virajı alamayıp bariyerlere çarparak takla atan aracın sürücüsü ile yanındaki yolcu hafif yaralandı. İki kişi araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Kaza, 28 Ekim saat 14.45 sıralarında Göktürk Merkez Mahallesi D20 Karayolu Göktürk sapağında meydana geldi. Aşçı İsmail A. (49) yönetimindeki 34 UR 4632 plakalı araç, yağış nedeniyle zeminin ıslak olduğu yolda virajı alamadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak takla attı.

İsmail A. ile araçta yolcu olarak bulunan öğrenci Sudenur A. (24) hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Araçta hasar meydana geldi.

BİRKAÇ KEZ TAKLA ATTIĞI ANLAR KAMERADA

Kazanın başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, virajı alamayan aracın bariyerlere çarptıktan sonra birkaç kez takla attığı ve yeniden bariyerlere çarparak durduğu görülüyor. Kaydı yapan otomobilin sürücüsünün kaza sırasında yaşadığı şaşkınlık da görüntülere yansıdı.