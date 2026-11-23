Amerika Birleşik Devletleri’nin en kuzey noktası olan Alaska’daki Barrow (resmi adıyla Utqiaġvik) şehrinde, güneşin yaklaşık iki ay boyunca hiç doğmayacağı "kutup gecesi" dönemi başladı.

Kuzey Kutup Dairesi’nin 500 kilometreden fazla kuzeyinde yer alan kentte, kasım ayının son günleriyle birlikte ufkun altına inen güneş, 23 Ocak 2027 tarihine kadar bir daha yüzünü göstermeyecek.

Yaklaşık iki ay sürecek bu süreçte şehir, donmuş coğrafyayı yalnızca birkaç saatliğine loş bir şekilde aydınlatan mavi alacakaranlık dışında kesintisiz bir karanlığa gömülüyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın çok altında seyrettiği bölgede, Kuzey Kutbu Okyanusu’ndan esen dondurucu rüzgarlar hissedilen soğuğu yaşamı zorlaştıracak seviyelere taşıyor.

GÜN IŞIĞINI TAKLİT EDEN ÖZEL AYDINLATMALAR KULLANILIYOR

Buna karşın, çoğunluğunu yerli halkın oluşturduğu yaklaşık 5 bin kişilik şehir nüfusu, dünyanın en sert kış koşullarına uyum sağlamış durumda. Kutup gecesi boyunca okulların, mağazaların ve kamu hizmetlerinin kesintisiz devam ettiği kentte günlük sosyal yaşam tamamen kapalı alanlara taşınıyor.

Güneş ışığı eksikliğinin uyku düzeni ve psikoloji üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için ise bölge sakinleri gün ışığını taklit eden özel aydınlatma lambalarından faydalanıyor. Haftalar süren karanlığın ardından 23 Ocak’ta güneşin ufukta yeniden belirmesi ise şehir halkı tarafından doğanın zorlu koşullarına karşı kazanılmış bir zafer olarak hep birlikte kutlanıyor.

GÜNEŞ BARROW'DA NEDEN DOĞMUYOR?

Barrow şehrinde yaşanan bu durumun temel nedeni, Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki yaklaşık 23,5 derecelik eğikliği ile Güneş çevresindeki yıllık yörünge hareketidir.

Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin yaşandığı bu dönemde Dünya'nın kuzey kutup noktası Güneş'ten tamamen uzaklaşacak şekilde eğilir. Kuzey Kutup Dairesi'nin 500 kilometreden fazla kuzeyinde yer alan Barrow da bu eğim nedeniyle Güneş ışınlarının ulaşamadığı gölge bölgede kalır.

Dünya kendi ekseni etrafında dönmeye devam etse bile kent ufkunun Güneş'i görebileceği açıya gelmesi yaklaşık iki ay boyunca mümkün olmaz; ta ki Dünya yörüngesinde ilerleyip Kuzey Yarımküre yeniden Güneş'e doğru eğilmeye başlayana kadar.