Katalan hükümeti, turizm vergisini iki kat artırma yetkisi verdi. Barselona’da kişi başına gecelik 15 Euro’luk ek ödeme çıkacak.

Girona’da üç yıldızlı bir otelde 5.20 Euro’ya kadar ek vergi olacak. Şu ana kadar bu miktar sadece 60 Cent’ti.

VALENSİYA DA TURİZM VERGİSİ İSTİYOR

Valensiya da turizm vergisi istiyor. Turistik Mayorka Adası’nda da uzun süredir 1.20 Euro belediye ek ücreti ve 4 Euro gecelik konaklama için ek ücret alınıyordu.

Bu paraların genellikle rezervasyon yaptırırken ya da doğrudan otelin resepsiyonunda ödenmesi gerekiyor.