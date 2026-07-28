Barselona'nın L1 metro hattında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 22 araçla yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle tünelde yoğun duman oluşurken görüş mesafesi de önemli ölçüde düştü. Tünelde mahsur kalan yolcular, acil durum kapılarını kendi imkanlarıyla açarak ray hattına çıktı. Cep telefonlarının ışıklarını kullanarak yaklaşık 200 metre ilerleyen yolcular, daha sonra perona ulaşmayı başardı.

Olayın ardından Acil Tıbbi Müdahale Sistemi (SEM) ekipleri, 19 ambulansla bölgede çalışma yürüttü. Dumandan etkilenen 136 kişiye olay yerinde müdahale edilirken, bazı yolculara oksijen desteği sağlandı. Toplam 137 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yangın nedeniyle Clot ve Glories metro istasyonları tedbir amacıyla boşaltıldı. L1 ve L2 hatlarının kesiştiği Clot istasyonunda tren seferleri de durduruldu.

Barselona Metropoliten Ulaşım İcra Kurulu Başkanı Xavier Flores, ilk incelemelere göre yangının alev alan bir tünel kaplama malzemesinden kaynaklandığının değerlendirildiğini açıkladı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.