BARTIN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BARTIN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/413 Esas

KARAR NO : 2025/398

Basit Yaralama ve Kasten Yaralamasuçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/05/2025 tarihli ilamı ile sanık Nisan ve Meral oğlu, 16/05/1995 ALTINDAĞ doğumlu Mert YILMAZ hakkındaMahkememizin 13.01.2020 tarih ve 2017/755 Esas- 2020/15 Karar sayılıkararının açıklanmasına,Sanık Mert Yılmazoğlu'nun katılan İshak Gündüz ve müştekiEkin Buldu' ya yönelik kasten yaralama suçundan eylemine uyan TCK 37 delaleti ile5237 Sayılı TCK.nun 86/1 , 5560 S.Y. ile değişik TCK.nun 87/3., TCK' nun 29.,TCK'nun 62. VeTCK'nun 53/1-2-3. Maddeleriuygulanarak neticeten iki kez 8 Ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, Sanık Mert Yılmazoğlu'nun katılanlar Şiar Demirbilek veUmut Erdem' e yöneliküzerine atılı kasten yaralama suçundan eylemine uyan TCK 37 delaleti ile5237sayılı TCK'nın 86/2 , 29 , 62,52/1, 52/4maddeleri uygulanarak neticeten iki kez 1.500,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına , adli para cezası yönünden kesin hapis cezası yönünden istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup,sanık Mert Yılmazoğlu müdafii Av.Yiğit Aslan 23/06/2025 tarihli istinaf başvuru dilekçesinde özetlemüvekkilin aleyhine herhangi bir şüpheden uzak , kesin, inandırıcı somut delil bulunmadığını, müvekkilinin olaya herhangi bir dahlinin olmadığını, taraflar arasında bir husumetin de bulunmadığını müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etmekle;

Mağdur Mehmet Hamdi ve Halide oğlu 10/08/1995 ViranşehirİSHAK GÜNDÜZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve sanık müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğedilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ve sanık müdafiinin istinaf başvuru dilekçesinin ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra başlamak üzere iki hafta içinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği ve sanık müdafiinin istinaf başvuru dilekçesine cevap verebileceğiİLAN OLUNUR. 26.08.2026

#ilangovtr Basın no ILN02538716