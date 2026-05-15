BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/273 Esas

KARAR NO : 2026/391

Davacı : DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Davalı : Muhammet CONKUR

Karar Tarihi : 31/03/2026

Davacı DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile davalılar aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

"Davanın KABULÜ ile,

1-Bartın ili Merkez ilçesi Epçilerkadı Köyü 101 ada 429 parsel sayılı taşınmazın 12/09/2025 tarihinde sunulan fen bilirkişisi raporu ekindeki krokide taralı sarı renk ile belirtilen 46,46m² yüzölçümlü kısmı için mülkiyet hakkı kamulaştırma bedelinin 22.833,69 TL olduğunun TESPİTİNE,

2-Bartın ili Merkez ilçesi Epçilerkadı Köyü 101 ada 429 parsel sayılı taşınmazın 12/09/2025 tarihinde sunulan fen bilirkişisi raporu ekindeki krokide sarı renk ile belirtilen 46,46 m²'lik kısmının tapu kaydının İPTALİ ile davacı idare adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

Mahkememizin işbu kararına karşı, tescil hükmü yönünden KESİN, bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi'nce incelenmek üzere tarafların istinaf yasa yoluna başvuru hakkı bulunduğuna dair,tarafların yokluğunda verilen karar açıkça okunup anlatıldı. " şeklinde karar verildiği,

Ayrıca davacı vekili tarafından karar tebliği üzerine 08/04/2026 tarihli dilekçesi ile; mahkememizin 31/03/2026 tarihli ve 2025/615 esas 2026/393 karar sayılı kararı ile bozularak ortadan kaldırılması için istinaf talebinde bulunulduğu,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/04/2026

