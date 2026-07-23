T.C.

BARTIN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.43338663-2024/505

Esas, 2025/816 Karar Ceza Dava Dosyası

İLAN

Bartın 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 25.12.2025 tarih ve 2024/505 Esas, 2025/816 Karar sayılı ilamıyla Ağased ve Siyafat kızı, 30/04/1991 Azerbaycan doğumlu, 99881788794 T.C. Kimlik No.lu KHATIN MADATOVA hakkında Dolandırıcılık suçundan 7 ay 15 gün hapis ve 100 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup neticeten sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanık hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldığından dolayı CMK'nin 231/8. Maddesi gereğince sanığın beş yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği anlaşılmakla;

İş bu mahkememiz kararı tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa tebliğ edilememiştir.

Mahkememiz gerekçeli kararının sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz gerekçeli kararının, ilanın yayın tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süresi süre içerisinde usulen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02515016