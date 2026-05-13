Bartın’ın yaklaşık 13 bin 705 nüfuslu Amasra ilçesinde aylarca sürdüğü öne sürülen istismar zinciri, 18 Nisan’da emniyete yapılan isimsiz bir ihbarla ortaya çıktı.

Bartın’da gün yüzüne çıkan istismar skandalının detayları ise kamuoyunda büyük infial yarattı.

Soruşturma kapsamında yaşları farklı 36 erkeğin mağdur kız çocuğuyla bağlantılı olduğu belirlendi.

Şüphelilerden 26’sının yetişkin, 10’unun ise 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

İddialara göre yetişkin erkeklerden biri, küçük yaştaki çocuğu manipüle ederek ilişki yaşadı ve durumu çevresine anlattı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilerde, istismarcıların birbirlerini tanıdığı ve bazı olayların ikili ya da üçlü şekilde gerçekleştiği öne sürüldü.

Şüphelilerin, mağdurun “küçük bir çocuk” olduğunu bilmelerine rağmen ilişkiyi sürdürdükleri belirtildi.

Ailesinin boşanmasının ardından abisi ve ablasıyla yaşamaya başlayan kız çocuğunun, geceleri evden çıktığı ve kendisinden yaşça büyük kişilerle görüştüğü yönündeki bilgilerin annesi tarafından da bilindiği iddia edildi.

Daha önce 33 şüphelinin tutuklandığı dosya kapsamında gözaltına alınan anne T.Ö., “aile yükümlülüğünü ihlal” ile “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamalarıyla tutuklandı. Mağdur çocuğun ise devlet korumasına alındığı öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: SANIKLAR EN AĞIR CEZAYI ALACAKLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin büyük bir titizlikle takip edildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yapılan incelemelerde, uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alınmış olup, mağdur çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Söz konusu vakaya ilişkin açılan davaya müdahil olarak sanıkların en ağır cezayı alması için adli süreci yakından takip edeceğiz. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki sıfır tolerans ilkemizle, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz.

NE OLMUŞTU?

Bartın'da 18 Nisan’da yapılan ihbarın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı ve çok yönlü bir soruşturma başlatılarak, yürütülen çalışmalada elde edilen dijital deliller doğrultusunda, mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu bazı kişiler tarafından istismara uğradığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında suça sürüklendiği değerlendirilen 10 çocuk ile 26 şüpheli hakkında 8 Mayıs’ta iddianame düzenlenmiş, Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama süreci başlatılmıştı.

Dosya kapsamında 9 suça sürüklenen çocuk ile 24 şüpheli olmak üzere toplam 33 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Dava dosyasında mağdur kız çocuğunun annesi T.Ö.'nün de, "Aile yükümlülüğünü ihlal, suç delillerini gizleme ve yok etme suçlarından" tutuklandığı öğrenildi.