Kurucaşile'de 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 80 kilogram yağmur düştü. Dağlık alanlarda yağmur nedeniyle Kapısuyu, Aydoğmuş, Çambu, Ovatekkeönü, Kurucaşile ve Çakraz derelerinin debisi yükseldi. Derelerin sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı. Derelerde ve döküldüğü Karaman Plajı’nda deniz çamur rengini aldı.

