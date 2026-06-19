Bartın’da sahilde 'insansız hava aracı' bulundu! Ekipler alarma geçti, bomba imha uzmanları geldi
Bartın'ın Amasra ilçesinde sahile vurmuş bir insansız hava aracı (İHA) bulundu.
Amasra ilçesindeki Çakraz Sahili’nde dalgalarla sahile vuran parçalanmış haldeki İHA’yı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekibi ve jandarma bomba imha uzmanı tarafından inceleme yapıldı.
Menşei tespit edilemeyen İHA daha sonra jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.
İHA'nın, detaylı araştırması yapılması amacıyla Ankara'ya gönderileceği bildirildi.