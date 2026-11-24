Bartın'da bir haftadır aralıklarla etkili olan sağanak, Bartın Irmağı'nda taşkına yol açtı. Kentte metrekareye 100 kilogram yağış düşerken, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen ırmağın su seviyesi 4 metre yükseldi.

Orduyeri Mahallesi'nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile Çağlayan Piknik Alanı'nı su bastı. Çağlayan mevkisinde piknik alanına ulaşımı sağlayan yol suyla kaplandı. Aydınlatma direkleri ve ağaçların bir bölümü de sular altında kaldı.

Yalı mevkisinde su seviyesi tarihi iskeleye kadar yükseldi. Bölgedeki bazı iskeleler su altında kaldı.

BÖLGE TRAFİĞE KAPATILDI

Bölge araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri, taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

Irmakta yükselen su seviyesi ile su altında kalan piknik alanları ve yürüyüş yolları dronla görüntülendi.