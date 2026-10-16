Bartın kent merkezinden geçerek denize dökülen Bartın Irmağı'nda sabah saatlerinde köpüklenme görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
SUDAN NUMUNE ALINDI
Köpüklenme, Ulus ve Arıt'tan gelen suların Orduyeri Mahallesi'ndeki Çağlayan mevkisinde birleştiği bölümde oluştu. Ekipler, köpüklenmenin nedenini belirlemek için sudan numune alarak inceleme başlattı.
Kentte 15 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanakta, 18 saatte metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Sağanağın ardından taşınan alüvyon nedeniyle ırmağın rengi de değişti.
Irmaktaki köpüklenme dronla görüntülendi.