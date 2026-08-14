Bartın Valiliği, kuvvetli rüzgar ve çekilen akıntı nedeniyle Amasra ve Kurucaşile plajları dışında 11 plajda denize girmeyi üç gün boyunca yasakladı. Ancak bu uyarıya rağmen dün akşam saatlerinde Mugada Plajı'nda 1'i çocuk üç kişi denize girdi ve akıntıya kapıldı.

Bölgede dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaştığı anlarda, çocuğun çığlıkları üzerine cankurtaranlar harekete geçti. Yaklaşık 20 dakika süren mücadele sonunda cankurtaranlar, üç kişiyi sudan çıkarmayı başardı.

Cankurtaranların üç kişiyi kurtardığı anlar, cep telefonu ile görüntülendi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen üç kişi, tedbir amaçlı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.