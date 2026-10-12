Bartın'da deniz canlıları ile insan etkileşimi, Kurucaşile ilçesi sınırlarındaki Kapısuyu açıklarında yaşanan bir olayla kayda geçti. Dün öğle saatlerinde bölgeye avlanma amacıyla gelen balıkçılar, rutin çalışmalarını sürdürürken beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Çapari oltası kullanarak palamut avı yapan balıkçılar, teknenin etrafında hareket eden yunusları fark etti. Deniz yüzeyinde teknenin hemen yanında yüzen yunuslar, balıkçıların dikkatini çekti. Balıkçılar, yunusların tekneye yaklaşmasıyla oluşan anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Görüntülerde, avlanma sırasında teknenin yanında yüzen yunusların sakin hareketleri net bir şekilde görülüyor. Olay sırasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, yunuslar kısa süre sonra bölgeden ayrıldı.

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