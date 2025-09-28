Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz, Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı. 22 yaşındaki futbolcunun, teknik heyet kararıyla maç kadrosuna alınmadığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 3 maçta süre bulan Bartuğ Elmaz, 91 dakika sahada kaldı. Elmaz son oynanan Kasımpaşa maçında 45 dakika süre almıştı.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER:
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie, İsmail, Fred, Szymanski, Kerem, Asensio, Nesyri
Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Georgiy, Gianetti, Bünyamin, Kenneth, Ceesay, Soner, Abdulkadir, Storm, Safuri, Van De Streek