İngiltere adına Commonwealth Oyunları'nda mücadele eden 19 yaşındaki jimnastikçi Gabriel Langton yaşadığı sakatlıkla korkuttu. Glasgow'da düzenlenen 2026 Commonwealth Oyunları'nda İngiltere Milli Takımı sporcusu Gabriel Langton, yüksek barda yaptığı hareket sırasında dengesini kaybetti. Başının üzerine düşen 19 yaşındaki sporcu hemen hastaneye kaldırıldı. Düşüşün ardından salonda büyük panik yaşanırken hakemler oyunu hemen durdurdu.
AÇIKLAMA GELDİ
Olay sonrası yapılan açıklamada, "Hızlı şekilde müdahale eden sağlık ekiplerine teşekkür ediyoruz. Gabriel hastaneye kaldırıldı. Durumuyla ilgili yeni bilgiler elde edildiğinde kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerine yer verildi.