Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, bu kez doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun yeni yaşını kutlayan Dizer, eşini öptüğü fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
“İYİ Kİ DOĞDUN AŞK”
2016 yılında evlenen ve Kurt Efe adında bir oğulları bulunan çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Başak Dizer, 43 yaşına giren Kıvanç Tatlıtuğ’un doğum günü için birlikte çekilen romantik karelerini yayımladı.
Eşini öpücüklere boğduğu fotoğrafları “İyi ki doğdun aşk” notuyla paylaşan Dizer’in gönderisi, çiftin takipçilerinden ilgi gördü.
OĞLUYLA KAMP ALIŞVERİŞİNE ÇIKMIŞTI
Kıvanç Tatlıtuğ, doğum gününden kısa süre önce oğlu Kurt Efe ile bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Kamp alışverişi yaptıklarını söyleyen oyuncu, muhabirlerle sohbet etmiş ancak oğlunun görüntülenmesini istemediğini belirtmişti.
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