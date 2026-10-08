Son olarak Yargı dizisinde Neva karakterine hayat veren Başak Gümülcinelioğlu, oyuncu eşi Çağrı Çıtanak ile evliliklerinin 4. yılını kutladı. Uzun süre sevgili olan oyuncu çift, 8 Ekim 2022'de Kemerburgaz'da düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.

Evlilik yıldönümünde eşiyle çekildiği eski bir fotoğrafı paylaşan Gümülcinelioğlu, kareye ilişkin duygularını da takipçileriyle paylaştı.

“BU FOTOĞRAFI ÇOK SEVİYORUM”

Başak Gümülcinelioğlu, Amsterdam'da yağmurlu bir akşam saatlerinde çekilen fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncu paylaşımında, “Bu fotoğrafı çok seviyorum. Şehrin aşırı sessiz olduğu bir saatte, yağmurlu bir Amsterdam akşamında seninle saatlerce sohbet etmiştik” ifadelerini kullandı.

Gümülcinelioğlu, sohbet etmenin kendisi için özel bir yeri olduğunu belirterek eşine şöyle seslendi:

“Dünyanın herhangi bir yerinde yapmayı en çok sevdiğim şeydir, herkes bilir. Daha nice sohbetlerimize, evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Seni seviyorum Çağrım.”

4 YIL ÖNCE DÜNYAEVİNE GİRMİŞLERDİ

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak, uzun süren birlikteliklerinin ardından 8 Ekim 2022'de evlenmişti. Kemerburgaz'da gerçekleşen düğün töreninden kareleri de sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, o gün mutluluklarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Oyuncu çift, bugün 4. evlilik yıldönümlerini geride bıraktıkları özel anıları hatırlayarak kutladı.