Başak yeniayından merhabalar, bugün sabah 06:26 da gerçekleşen Yeniay; analitik düşünmeyi, hayatımızı organize etmeyi, detaylara odaklanmayı ve hem zihinsel hem bedensel sağlığımıza çeki düzen vermeyi temsil eden güçlü bir arınma enerjisi taşıyor.

Başak temasının getirdiği bu "düzenleme ve iyileştirme" dalgasının yükselen ve güneş burçlarına göre etkilerini sizler için yazdım.

Koç & Yükselen Koç

Yeniay çalışma ortamınız, günlük rutinleriniz ve sağlığınız alanında doğuyor. İş hayatınızda aksayan sistemleri sil baştan düzenleyebilir, yeni bir çalışma projesine başlayabilirsiniz.

Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek, spora başlamak veya ertelediğiniz sağlık kontrollerini yaptırmak için ideal bir dönem.

Boğa & Yükselen Boğa

Aşk hayatınız, hobileriniz ve yaratıcılığınızı temsil eden evde net ve somut gelişmeler var. Devam eden bir ilişkiniz varsa daha sağlam adımlar atabilir, yalnızsanız zekası ve duruşuyla sizi etkileyecek biriyle tanışabilirsiniz.

Becerilerinizi ticari veya somut bir projeye dönüştürmek için harika bir fırsat.

İkizler & Yükselen İkizler

Odak noktanız ev, aile ve yaşam alanınız oluyor. Taşınma, evde tadilat, dekorasyon değişikliği veya aile içi meseleleri çözüme kavuşturma dönemi. Evinizde yapacağınız büyük bir temizlik veya düzenleme, zihinsel olarak da hafiflemenizi ve köklerinizde huzuru bulmanızı sağlayacak.

Yengeç & Yükselen Yengeç

Yakın çevreniz, kardeşleriniz, eğitimler ve iletişim projeleriniz hareketleniyor. Yeni bir eğitime başlamak, dijital projeler üretmek veya sözleşme/anlaşma imzalamak için destekleyici bir etki var.

Kısa seyahatler planlayabilir, zihninizi meşgul eden pürüzleri net ve analitik bir iletişimle çözebilirsiniz.

Aslan & Yükselen Aslan

Maddi kaynaklar, gelirler ve özdeğer alanınızda yeni bir sayfa açılıyor. Gelir-gider dengenizi kurmak, bütçe planlaması yapmak veya yeteneklerinizden yeni bir kazanç kapısı yaratmak için çok uygun bir zaman. Finansal konularda daha gerçekçi ve ayağı yere basan kararlar alacaksınız.

Başak & Yükselen Başak

Burcunuzda gerçekleşen bu Yeniay, kişisel imajınız, hedefleriniz ve hayat yönünüz açısından tam bir "yenilenme ve tazelenme" dönemi.

Hayatınızın iplerini elinize alıyor, ertelediğiniz kararları uygulamaya koyuyorsunuz. Hem fiziksel görünümünüzde hem de genel hayat düzeninizde radikal ama planlı adımlar atacaksınız.

Terazi & Yükselen Terazi

Yeniay sizin arka bahçenizde, bilinçaltı ve ruhsal alanınızda gerçekleşiyor. Zihinsel bir arınma, ruhsal yüklerden ve sizi aşağı çeken alışkanlıklardan kurtulma zamanı.

Sağlığınıza dikkat etmeli, dinlenmeye vakit ayırmalı ve biraz iç dünyanıza çekilerek geleceğe yönelik stratejiler geliştirmelisiniz.

Akrep & Yükselen Akrep

Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve geleceğe dair hedefleriniz ön plana çıkıyor. Yeni sosyal gruplara veya derneklere katılabilir, ortak projelerde yer alabilirsiniz.

Gelecek planlarınızı daha rasyonel bir süzgeçten geçirip, size faydası olmayan arkadaşlık ilişkilerini veya organizasyonları eleyebilirsiniz.

Yay & Yükselen Yay

Kariyer, toplum önündeki statünüz ve mesleki hedeflerinizde stratejik bir dönem başlıyor. Yeni bir iş teklifi alabilir, terfi edebilir veya uzun süredir emek verdiğiniz bir projeyi tamamlayıp görünür kılabilirsiniz. Detaycı ve disiplinli çalışmanız, üstlerinizin dikkatini çekecektir.

Oğlak & Yükselen Oğlak

Vizyonunuzu genişletecek yeni imkanlar kapıda. Yüksek öğrenim, hukuksal süreçler, yurt dışı bağlantılı işler veya yayıncılık konularında netleşmeler yaşayabilirsiniz. Hayat görüşünüzü tazeleyen bir seyahat planlayabilir, uzun vadeli hedeflerinizi detaylıca planlayabilirsiniz.

Kova & Yükselen Kova

Ortaklı finansal konular, krediler, vergi, miras veya yatırımlar alanınızda bir düzenleme ihtiyacı doğuyor.

Borçlarınızı yapılandırmak, finansal riskleri minimize etmek ve analitik bir bütçe oluşturmak için ideal. Ayrıca duygusal krizleri mantık süzgecinden geçirerek dönüştürebilirsiniz.

Balık & Yükselen Balık

İlişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanınızda yeni bir dönem başlıyor. Mevcut ilişkinizdeki sorunları somut ve yapıcı çözümlerle aşabilir, net sınırlar çizebilirsiniz.

Yeni bir iş ortaklığına adım atmak veya hayatınızdaki insanlarla daha sağlıklı bir iletişim dili kurmak için mükemmel bir zaman.