Trendyol Süper Lig'in 12. hafta kapanış mücadelesinde Başakşehir, sahasında Çorum FK'yi 4-2 mağlup etti. İki farklı geriye düşen ev sahibi ekip, 77. dakikadan itibaren bulduğu dört golle galibiyete ulaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmada Çorum FK, 29. dakikada Jesus Ramirez'in golüyle öne geçti. Konuk ekip, 68. dakikada Ermin Mahmic'in golüyle farkı ikiye çıkardı. BERTUĞ YILDIRIM'DAN ÜÇ GOL Başakşehir'in geri dönüşünü 77. dakikada Eldor Shomurodov başlattı. Ardından sahneye çıkan Bertuğ Yıldırım, 82. dakikada eşitliği sağladı, 86. dakikada takımını öne geçirdi. Bertuğ, 90+1. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 4-2'ye getirdi. Bu galibiyetle Başakşehir puanını 20'ye yükseltirken Çorum FK 16 puanda kaldı.

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