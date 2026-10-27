Beşiktaş'ta Junior Olaitan, Başakşehir karşısında attığı golle kariyerinin en yüksek gol katkısına ulaştı. Beninli orta saha, bu sezon toplam 9 gole doğrudan katkı vererek Niort formasıyla 2022-23 sezonunda yakaladığı 8 gollük katkıyı aştı.

Geçen sezonun devre arasında Göztepe'den transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, Başakşehir mücadelesinin ikinci yarısında bir kez direğe takıldı. Olaitan, 89. dakikada ise ağları havalandırarak maçın skorunu belirledi.

2 GOL, 7 ASİST

Olaitan, bu sezon ligde Eyüpspor ve Çorum karşılaşmalarında birer asist yaptı. Başakşehir karşısındaki golüyle ligdeki doğrudan gol katkısını 3'e yükseltti.

Avrupa'da Crystal Palace ağlarını sarsan Olaitan; Midtjylland, Hradec Kralove ve Hoffenheim karşısında birer, Marsilya mücadelesinde ise iki asist kaydetti. Böylece bu sezon toplam 2 gol ve 7 asiste ulaştı.