Başakşehir'de inşaat sırasında istinat duvarı çöktü. Yaşanan toprak kaymasında 2 işçiden 1'i kurtarıldı.
Göçük altında olan diğer işçi Ferdi Yağşı'nin (25) hayatını kaybettiği öğrenildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Başakşehir'de inşaat sırasında istinat duvarı çöktü. Yaşanan toprak kaymasında 2 işçiden 1'i kurtarıldı.
Göçük altında olan diğer işçi Ferdi Yağşı'nin (25) hayatını kaybettiği öğrenildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
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