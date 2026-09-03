Başakşehir'de inşaat sırasında istinat duvarı çöktü. Yaşanan toprak kaymasında 2 işçiden 1'i kurtarıldı.

Göçük altında olan diğer işçi Ferdi Yağşı'nin (25) hayatını kaybettiği öğrenildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. 

 

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