İstanbul'un Başakşehir ilçesi İkitelli İSTEKS Sanayi Sitesi'nde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, işçileri taşıdıktan sonra site içerisine park edilen 34 LVV 587 plakalı servis minibüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle birden yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM aracı SARDI

Motor kısmından yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar ve iş yeri sahipleri durumu vakit kaybetmeden itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, adrese ulaşan itfaiye ekipleri köpüklü ve tazyikli suyla yangına müdahale etti.

MİNİBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından araçta soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın nedeniyle servis minibüsü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.