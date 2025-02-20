Kuzey Marmara Yolu'nda 17 Şubat'ta yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, kadın sürücünün aracına zarar verip tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli S.Z'nin serbest bırakılmasına, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazı mahkeme değerlendirdi.
Küçükçekmece 24. Asliye Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını kabul ederek S.Z'nin tutuklanmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Yolu'nda Başakşehir istikametinde seyreden kadın sürücü ile aynı yönde ilerleyen farklı bir aracın sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma yapmıştı.
Kadın sürücünün aracına zarar vererek, tehdit ve hakarette bulunduğu belirlenen kişinin kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli S.Z'yi gözaltına almıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen S.Z, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.