Başakşehir'in Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Arca Çorum FK'yi 4-2 yendiği maçın ardından konuşan teknik direktör Nuri Şahin, karşılaşmada sakatlanan Emin Bayram'ın 6-8 ay takımdan uzak kalacağını açıkladı.

Fatih Terim Stadı'ndaki basın toplantısında galibiyetin değerine işaret eden Şahin, "Ne yazık ki çok pahalıya mal oldu. Emin Bayram büyük ihtimalle sezonu kapattı" dedi. Emin'in ameliyat olacağını belirten Şahin, oyuncusuna destek vererek, "Buradan Emin'e onu çok sevdiğimizi, onun yanında olacağımızı söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

FAYZULLAEV 6 HAFTA, OPERİ 4 AY YOK

Takımdaki diğer sakatlıklar hakkında da bilgi veren Şahin, Abbosbek Fayzullaev'in 6 hafta, ağır bir sakatlık geçirdiğini söylediği Hamza'nın ise 6-8 hafta forma giyemeyeceğini belirtti. Christopher Operi'nin ameliyat olduğunu ve 4 ay sahalardan uzak kalacağını aktardı.

Yusuf Sarı'nın da ameliyat geçirdiğini söyleyen Şahin, bu oyuncu için önlerinde üç haftalık bir süreç bulunduğunu kaydetti. Ousseynou Ba hakkında net bilgi veremediklerini belirten teknik direktör, en erken dönmesini bekledikleri isimlerin Yusuf Sarı ve Ba olduğunu ifade etti. Onur Ergün'ün de zorunlu değişiklikle oyundan çıktığını söyledi.

Emin'in sakatlığının beklemedikleri bir durum olduğunu ve kendilerini zorlayacağını vurgulayan Şahin, transfer konusunda gerekirse adım atabileceklerini ancak şu anda önlerindeki maçlara odaklandıklarını dile getirdi.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

Karşılaşmanın başından sonuna kadar galibiyeti hak eden taraf olduklarını savunan Şahin, rakibin oyununa karşı kenarlardan orta yapıp ceza sahasını doldurmaları gerektiğini anlattı. Devre arasında oyuncularını bu konuda cesaretlendirdiklerini belirterek, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

ÜÇ GOL ATAN BERTUĞ'A MESAJ

Maçta üç gol atan Bertuğ Yıldırım'ın performansını da değerlendiren Şahin, oyuncusunu hem en çok eleştiren hem de yanında olmaya çalışan kişi olduğunu söyledi. Bertuğ'un yeteneğini en iyi şekilde kullanması ve forma şansı geldiğinde bunu değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Bertuğ'un Dünya Kupası'na gidememesinin hem oyuncuyu hem de kendilerini çok üzdüğünü anlatan Şahin, geçen sezonun ikinci yarısında onu turnuvaya göndermek için bir plan yaptıklarını ancak teknik direktör tercihiyle bunun gerçekleşmediğini belirtti. Bu durumun Bertuğ'u yıprattığını ve oyuncunun sezona iyi başlayamadığını ifade etti.

Bertuğ'un farklı özelliklere sahip, kendileri için değerli bir oyuncu olduğunu söyleyen Şahin, "Ben her zaman onun yanındayım ama onu rahat bırakmayacağım" diye konuştu.