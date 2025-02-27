İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda trafikte ciple, minibüs sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Yolda aracını yan şekilde durdurarak cipin önünü kesen minibüs sürücüsü, cipe vurarak sürücü kapısını açmaya çalıştı.
Kadın sürücünün kullandığı cipin kapılarının kilitli olması üzerine cipin camına tüküren minibüs sürücüsü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı.
Kadın sürücü, saldırı anında eşini arayarak, "Aşkım minibüsçü kapımı zorluyor şuan” diyerek yardım istedi.