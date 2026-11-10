İstanbul Başakşehir'de milli futbolcu Yusuf Sarı, sol dizinden ameliyat edildi. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Yusuf Sarı, Acıbadem Maslak Hastanesinde ameliyat edildi. Sol diz artroskopi menisküsü ameliyatı yapılan oyuncumuza 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sahalara en kısa sürede sağlıklı bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz." Yusuf Sarı, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta forma giydi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.