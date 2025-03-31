Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında ikas Eyüpspor, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir, 3-1 kazandı.
İlk yarısı Ivan Brnic'in 22. ve Prince Ampem'in 26. dakikada kaydettikleri karşılıklı gollerle 1-1 berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısında Başakşehir 74. dakikada Olivier Kemen ile öne geçti. Konuk ekip, Yusuf Sarı'nın 85. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 39'a yükseltirken, Eyüpspor 44 puanda kaldı.