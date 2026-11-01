Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul Başakşehir ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı.
İstanbul Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Eldor Shomurodov, 25. dakikada Skov Olsen, 41. dakikada Emin Bayram, 75. dakikada Ousseynou Ba ve 90. dakikada Fayzullaev kaydetti.
Samsunspor'un golleri 22. dakikada Tanguy Coulibaly ve 83. dakikada Elayis Tavsan'dan geldi.
Bu sonuçla İstanbul Başakşehir 14 puana yükseldi. Üst üste 8. yenilgisini alan Samsunspor ise 4 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında İstanbul Başakşehir deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Samsunspor sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.