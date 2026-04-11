Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, RAMS Başakşehir ile Natura Dünyası Gençlerbirliği takımları Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 9 ve 40. dakikalarda Eldor Shomurodov ile 42. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. Nuri Şahin'in ekibi Başakşehir, Süper Lig'de üç maç sonra galip geldi. Öte yandan Volkan Demirel'in çalıştırdığı Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Volkan Demirel 5. maçında da galibiyetle tanışamadı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.