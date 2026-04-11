Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, RAMS Başakşehir ile Natura Dünyası Gençlerbirliği takımları Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 9 ve 40. dakikalarda Eldor Shomurodov ile 42. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. Nuri Şahin'in ekibi Başakşehir, Süper Lig'de üç maç sonra galip geldi.
Öte yandan Volkan Demirel'in çalıştırdığı Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Volkan Demirel 5. maçında da galibiyetle tanışamadı.