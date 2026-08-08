Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın, saat 20.45 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan demirci dükkanında çıktı. Araç yedek parçalarının da bulunduğu iş yerindeki yangın kısa sürede büyüdü. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerinin kapılarını keserek içeriye giren itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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